Sixt-Aktie leichter: Berenberg stuft auf 'Halten' herab

Mit dem überraschend reduzierten Ergebnisziel für 2024 habe der Autovermieter einen Gang heruntergeschaltet, titelte Analystin Yasmin Steilen in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt der Gewinnwarnung - nur zwei Wochen nach einem Analystentreffen und der Vorstellung des neuen Finanzchefs Franz Weinberger - habe die Bedenken der Anleger hinsichtlich der künftigen Kapitalmarktkommunikation verstärkt und stelle Weinberger vor große Herausforderungen.

Am Montag verlor die Sixt-Aktie im XETRA-Handel letztendlich 0,17 Prozent auf 58,10 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

