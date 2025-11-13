Sixt Aktie

72,15EUR -4,85EUR -6,30%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

13.11.2025 18:49:27

Sixt SE St Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 100 Euro belassen. Der Autovermieter habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei geprägt gewesen von einem starken Europageschäft, aber einem anspruchsvollen Umfeld in den Vereinigten Staaten. Insgesamt bestätige das Quartal den intakten strukturellen Wachstumspfad des Unternehmens./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:25 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:30 / MESZ

