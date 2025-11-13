ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sixt nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Zehua Jiang am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Entschdeidend bleibe die Geschäftsentwicklung in Nordamerika. An den Konsensschätzungen sollte sich wenig ändern./rob/gl/ag



