SLI aktuell: Das macht der SLI am Mittwochmittag

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,57 Prozent fester bei 1 845,63 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,062 Prozent fester bei 1 836,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 835,24 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 833,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 846,07 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 1,37 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Stand von 1 913,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, wies der SLI einen Wert von 1 752,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, wies der SLI einen Wert von 1 764,55 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 4,66 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Richemont (+ 2,54 Prozent auf 131,20 CHF), Zurich Insurance (+ 1,68 Prozent auf 453,10 CHF), Swiss Re (+ 1,53) Prozent auf 99,34 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,32 Prozent auf 252,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 41,97 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Temenos (-1,37 Prozent auf 68,20 CHF), Sonova (-0,75 Prozent auf 251,30 CHF), Novartis (-0,62 Prozent auf 84,47 CHF), Sika (-0,57 Prozent auf 260,30 CHF) und Lonza (-0,42 Prozent auf 524,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 169 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 250,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,61 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die höchste Dividendenrendite.

