Rentable ams-OSRAM-Investition? 12.12.2025 10:03:58

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine ams-OSRAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien verlieren können.

Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ams-OSRAM-Aktie 116,74 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,857 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie auf 7,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6,42 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 93,58 Prozent.

Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 729,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

