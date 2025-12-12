ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Rentable ams-OSRAM-Investition?
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine ams-OSRAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ams-OSRAM-Aktie 116,74 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,857 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie auf 7,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6,42 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 93,58 Prozent.
Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 729,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
