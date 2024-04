SLI aktuell: So steht der SLI am Mittag

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,53 Prozent aufwärts auf 1 874,67 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,346 Prozent höher bei 1 871,26 Punkten, nach 1 864,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 865,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 874,96 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.03.2024, wurde der SLI mit 1 913,29 Punkten berechnet. Der SLI stand vor drei Monaten, am 15.01.2024, bei 1 769,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wies der SLI 1 772,67 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Temenos (+ 21,09 Prozent auf 74,35 CHF), Sandoz (+ 2,23 Prozent auf 27,51 CHF), VAT (+ 1,88 Prozent auf 491,90 CHF), Straumann (+ 1,73 Prozent auf 140,95 CHF) und Richemont (+ 1,72 Prozent auf 130,25 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Julius Bär (-5,59 Prozent auf 48,49 CHF), Logitech (-2,99 Prozent auf 77,34 CHF), ams (-2,41 Prozent auf 0,98 CHF), Lindt (-0,58 Prozent auf 10 300,00 CHF) und SGS SA (-0,17 Prozent auf 81,52 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 251 992 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 250,361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent an der Spitze im Index.

