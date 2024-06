SMI-Handel aktuell: SMI zum Start mit Gewinnen

Am Donnerstag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,26 Prozent höher bei 12 182,00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,301 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,277 Prozent auf 12 183,71 Punkte an der Kurstafel, nach 12 150,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 187,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 175,85 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,967 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, betrug der SMI-Kurs 11 327,66 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 546,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, betrug der SMI-Kurs 11 468,27 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 9,06 Prozent. Bei 12 187,83 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,60 Prozent auf 90,42 CHF), Lonza (+ 1,40 Prozent auf 506,00 CHF), Sika (+ 1,39 Prozent auf 276,60 CHF), Richemont (+ 1,09 Prozent auf 148,40 CHF) und Geberit (+ 0,87 Prozent auf 557,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-1,37 Prozent auf 1 191,00 CHF), Swisscom (-0,59 Prozent auf 504,00 CHF), Zurich Insurance (-0,46 Prozent auf 472,40 CHF), Novartis (-0,41 Prozent auf 94,11 CHF) und Nestlé (-0,02 Prozent auf 97,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 236 908 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 258,488 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at