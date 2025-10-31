SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie letztlich bei 17,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 577,984 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf 59,96 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 655,93 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 246,56 Prozent.

Jüngst verzeichnete ABB (Asea Brown Boveri) eine Marktkapitalisierung von 109,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at