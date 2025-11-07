SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.11.2024 wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an diesem Tag 50,14 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investierten, hätten nun 1,994 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2025 112,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 56,58 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,84 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete ABB (Asea Brown Boveri) eine Marktkapitalisierung von 105,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at