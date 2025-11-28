Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Profitable Roche-Investition?
|
28.11.2025 10:03:43
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 28.11.2024 wurde das Roche-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 253,90 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 39,386 Roche-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 309,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 181,96 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,82 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Roche belief sich zuletzt auf 248,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
