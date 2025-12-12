Roche Aktie

Langfristige Investition 12.12.2025 10:03:58

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Roche-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Roche-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 305,65 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,272 Roche-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 040,08 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 11.12.2025 auf 317,90 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,01 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 256,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

