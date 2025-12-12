Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Langfristige Investition
|
12.12.2025 10:03:58
SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Roche-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 305,65 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,272 Roche-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 040,08 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 11.12.2025 auf 317,90 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,01 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 256,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
