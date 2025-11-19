Sorge um KI-Blase - Investor Thiel aus Nvidia ausgestiegen

Drei Jahre nach dem Debüt von ChatGPT sind Investoren zunehmend beunruhigt, dass der KI-Boom die Fundamentaldaten überholt hat. Einige Wirtschaftsführer haben darauf hingewiesen, dass zirkuläre Geschäfte - bei denen ein Partner die Einnahmen eines anderen stützt - das Risiko einer Blase erhöhen. Nun wurde bekannt, dass einige Großinvestoren wie Peter Thiel ihre Aktien abgestoßen haben, was Befürchtungen schürt, dass ein Ausverkauf am Markt unmittelbar bevorsteht.

Der Hedgefonds des Tech-Milliardärs Peter Thiel verkaufte im dritten Quartal seine gesamte Beteiligung an Nvidia, ebenso wie SoftBank-CEO Masayoshi Son, der diese Erträge jedoch in eine massive Wette auf OpenAI gesteckt hat.

Aktie zuletzt unter Druck

Die Zweifel haben die Nvidia-Aktie im November bisher um 7,9 Prozent nach unten gedrückt, nachdem sie in den letzten drei Jahren um 1.200 Prozent gestiegen war. Der breitere Markt ist in diesem Monat um 2,5 Prozent gefallen.

"Mit jedem Quartal, das verstreicht, werden die Gewinne von Nvidia wichtiger, um zu verdeutlichen, wohin sich die KI entwickelt und wie viel dafür ausgegeben wird", sagte Brian Stutland, Chief Investment Officer des Nvidia-Investors Equity Armor Investments. Ungeachtet der Befürchtungen einer Blase bleibt die Nachfrage nach Nvidia-Chips stark, da Cloud-Giganten wie Microsoft Milliarden in KI-Rechenzentren investieren. Jensen Huang, CEO von Nvidia, sagte letzten Monat, dass das Unternehmen bis 2026 Aufträge im Wert von 500 Milliarden US-Dollar für seine fortschrittlichen Chips hat.

Nvidia hat die Fähigkeit, einen Markt zu schaffen

"Das alte Wall-Street-Sprichwort 'Eine Aktie macht noch keinen Markt' trifft hier nicht zu", sagte Neil Azous, Portfoliomanager des aktiv verwalteten Monopoly ETF, der Nvidia-Aktien hält. "Nvidia hat die Fähigkeit, einen Markt zu schaffen."

Die Chips von Nvidia stehen jedoch im Mittelpunkt der Wette des "Big Short"-Investors Michael Burry gegen das Unternehmen. Burry, der kürzlich seinen Hedgefonds geschlossen hat, argumentierte, dass große Cloud-Anbieter ihre Gewinne künstlich steigern, indem sie die Abschreibungsdauer von KI-Rechenausrüstung wie den Chips von Nvidia verlängern.

Nvidia aktualisiert seine Chips nun jährlich, wodurch ältere Modelle schneller veraltet erscheinen, obwohl der Wiederverkaufsmarkt floriert.

Nvidia hat Schwierigkeiten, genügend Chips zu liefern

Während der Auftragsfertiger TSMC seine Kapazitäten im Bereich Advanced Packaging ausbaut, um einen wichtigen Engpass zu überwinden, und bis 2026 weiter expandieren will, bringt Nvidia komplexere und größere Systeme auf den Markt, die Grafikprozessoren, Zentralprozessoren, Netzwerkgeräte und eine Reihe von Kühlungsoptionen bündeln.

Dies hat zusätzlich zur laufenden Hochlaufphase seiner Spitzenchips der Blackwell-Serie und den kommenden Rubin-Prozessoren die Margen belastet. Es wird erwartet, dass Nvidia für das dritte Quartal einen Rückgang der bereinigten Bruttomarge um fast 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 73,6 Prozent meldet. Der Nettogewinn dürfte um 53 Prozent auf 29,54 Mrd. US-Dollar gestiegen sein.

Investoren beobachten gespannt, wie sich große KI-Geschäfte, darunter Nvidias 100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI und die 5-Milliarden-Dollar-Beteiligung am Chiphersteller Intel, auf die Bilanz auswirken werden. Nvidia verfügte zum 27. Juli über liquide Mittel in Höhe von 11,64 Milliarden US-Dollar.

China als Unsicherheitsfaktor

China ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Aufgrund der US-Exportbeschränkungen kann Nvidia seine modernsten Chips nicht dorthin liefern, und Huang hat erklärt, dass es "keine aktiven Gespräche" über den Verkauf von Blackwell auf diesem Markt gibt, obwohl Spekulationen über einen möglichen Deal für eine abgespeckte Version kursieren. Nvidia hat China in seiner Prognose für fortschrittliche Prozessoren im letzten Quartal gestrichen.

tsk/bel

ISIN US67066G1040 WEB https://www.nvidia.com