Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
26.05.2026 23:42:00
SpaceX just won a $2 billion contract to make satellites for the Space Force
The U.S. Space Force on Tuesday awarded SpaceX a new, pricy satellite contract, further tying the company to its biggest customer.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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