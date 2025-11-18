ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Finanzziele
|
18.11.2025 10:17:08
ABB-Aktie dennoch leichter: Margenziel erhöht
Nachdem für das laufende Geschäftsjahr eine EBITA-Marge am oberen Ende der Zielspanne von 16 bis 19 Prozent vorhergesagt wurde und dasselbe auch bereits 2024 gelungen war, kommt die Erhöhung der Margen-Bandbreite nicht überraschend. Konzernchef Wierod hatte zudem schon konkret wissen lassen, dass er eine Marge von über 19 Prozent "für möglich" halte. Und auch in Analystenkreisen wurde eine Erhöhung des Margenziels prognostiziert.
Unverändert bleibt die Zielsetzung für den Umsatz. ABB (Asea Brown Boveri) will organisch um 5 bis 7 Prozent wachsen. Zusätzlich sollen wie bisher Akquisitionen 1 bis 2 Prozent zum Umsatz beisteuern.
Außerdem wird das jährliche ROCE-Ziel auf "über 20" Prozent aktualisiert, von zuvor "über 18" Prozent.
An der SIX fällt die ABB-Aktie zwischenzeitlich um 4,00 Prozent auf 54,14 Franken.
