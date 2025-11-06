Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
06.11.2025 12:01:26
Spitzenforschung aus Deutschland: Supercomputer für autonomes Fahren
München, 6. November 2025 Fahrzeuge werden zunehmend vernetzter, intelligenter und autonomer und benötigen dafür leistungsstarke Rechnerarchitekturen mit Multi-Gigabit-Schnittstellen. 28 Forschungspartner aus Industrie und Wissenschaft haben nun gemeinsam einen neuen Supercomputer Made in Germany vorgestellt, den Demonstrator einer zentralen Rechenplattform für die Automobilindustrie, die höchsten Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards entspricht. Unter der Leitung von Infineon Technologies AG haben die Partner die Plattform in den vergangenen drei Jahren im Rahmen des Forschungsprojekts Mannheim-CeCaS (Central Car Server) entwickelt. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert und ist mit einem Projektvolumen von 88,2 Millionen Euro eines der größten nationalen Automotive-Forschungsprojekte des Ministeriums. Der in einem modernen Elektroauto integrierte Demonstrator wurde bei der Projektabschlussveranstaltung in München präsentiert und hat dort seine Funktionsfähigkeit bewiesen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|33,74
|-0,38%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|33,40
|0,00%