Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag stärker

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Dienstag kaum.

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent höher bei 4 936,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,294 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,149 Prozent auf 4 937,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 930,42 Punkten am Vortag.

Bei 4 955,59 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 932,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 12.02.2024, bei 4 746,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 536,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 229,53 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,38 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 986,57 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,83 Prozent auf 3,11 EUR), adidas (+ 1,42 Prozent auf 191,54 EUR), BMW (+ 1,22 Prozent auf 108,18 EUR), UniCredit (+ 1,20 Prozent auf 31,08 EUR) und SAP SE (+ 0,77 Prozent auf 174,86 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-1,60 Prozent auf 26,39 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 435,00 EUR), Ferrari (-0,44 Prozent auf 379,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,30 Prozent auf 38,62 EUR) und Siemens (-0,25 Prozent auf 180,16 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 174 441 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 421,492 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

