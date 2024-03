Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 verbuchte am Abend Zuwächse.

Letztendlich stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,30 Prozent auf 5 046,29 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,354 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent leichter bei 5 029,25 Punkten in den Handel, nach 5 031,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 013,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 051,47 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 872,57 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 521,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 130,62 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,82 Prozent zu. Bei 5 058,91 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 2,04 Prozent auf 106,24 EUR), adidas (+ 1,85 Prozent auf 203,95 EUR), Ferrari (+ 1,50 Prozent auf 406,70 EUR), Allianz (+ 1,23 Prozent auf 275,20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,10 Prozent auf 119,38 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,07 Prozent auf 30,88 EUR), Siemens (-0,76 Prozent auf 174,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,02 Prozent auf 436,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,23 Prozent auf 39,84 EUR) und SAP SE (+ 0,26 Prozent auf 180,74 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 537 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 413,360 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,79 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

