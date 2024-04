Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,11 Prozent auf 4 413,05 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,012 Prozent stärker bei 4 365,14 Punkten, nach 4 364,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 413,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 365,14 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 395,93 Punkte. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 4 058,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 079,60 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,85 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 5,27 Prozent auf 174,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,94 Prozent auf 435,00 EUR), UniCredit (+ 3,49 Prozent auf 35,32 EUR), Novartis (+ 1,81 Prozent auf 88,94 CHF) und Roche (+ 1,73 Prozent auf 229,70 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Glencore (-1,35 Prozent auf 4,69 GBP), Diageo (-1,33 Prozent auf 28,19 GBP), Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 53,17 GBP), Unilever (-0,62 Prozent auf 38,61 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,38 Prozent auf 42,50 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 18 782 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 517,595 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 Prozent an der Spitze im Index.

