Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker

So bewegte sich der STOXX 50 zum Handelsende.

Zum Handelsschluss sprang der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,21 Prozent auf 4 404,96 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,055 Prozent leichter bei 4 393,51 Punkten in den Handel, nach 4 395,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 381,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 409,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, einen Wert von 4 309,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 078,15 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 801,29 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,65 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,41 Prozent auf 5,06 GBP), UBS (+ 1,36 Prozent auf 28,35 CHF), Allianz (+ 1,23 Prozent auf 275,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,87 Prozent auf 22,05 EUR) und UniCredit (+ 0,67 Prozent auf 33,92 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Reckitt Benckiser (-2,50 Prozent auf 42,96 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,34 Prozent auf 41,81 CHF), Glencore (-1,22 Prozent auf 4,24 GBP), RELX (-0,87 Prozent auf 34,28 GBP) und AstraZeneca (-0,84 Prozent auf 103,94 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 20 508 563 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 530,315 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at