Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der LUS-DAX zum Handelsschluss.

Letztendlich erhöhte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 18 487,50 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 513,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 376,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 27.02.2024, mit 17 597,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, lag der LUS-DAX noch bei 16 752,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2023, einen Stand von 15 178,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 10,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 4,46 Prozent auf 26,46 EUR), Bayer (+ 4,05 Prozent auf 28,42 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 14,61 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,95 Prozent auf 56,38 EUR) und RWE (+ 1,61 Prozent auf 31,49 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-1,80 Prozent auf 511,60 EUR), Sartorius vz (-1,75 Prozent auf 364,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,98 Prozent auf 27,25 EUR), Daimler Truck (-0,98 Prozent auf 46,60 EUR) und Symrise (-0,50 Prozent auf 109,65 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 10 898 940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,964 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,08 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

