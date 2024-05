Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Das macht der LUS-DAX am Montag.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,07 Prozent auf 18 775,50 Punkte an.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 803,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 772,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 17 857,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wurde der LUS-DAX auf 16 827,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Stand von 15 901,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 849,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 1,16 Prozent auf 29,29 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,69 Prozent auf 27,81 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,61 Prozent auf 49,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,56 Prozent auf 117,60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,51 Prozent auf 39,78 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-2,10 Prozent auf 23,77 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 67,82 EUR), Daimler Truck (-0,51 Prozent auf 41,28 EUR), QIAGEN (-0,37 Prozent auf 40,72 EUR) und Henkel vz (-0,36 Prozent auf 81,98 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 541 797 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205,502 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,78 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at