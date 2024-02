Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Der DAX verzeichnet am Montag Kursgewinne.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent stärker bei 16 984,55 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,718 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,292 Prozent auf 16 975,99 Punkte an der Kurstafel, nach 16 926,50 Punkten am Vortag.

Bei 17 013,17 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 958,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, stand der DAX bei 16 704,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 234,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Wert von 15 307,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,28 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 17 049,52 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 5,72 Prozent auf 14,51 EUR), Zalando (+ 3,11 Prozent auf 19,57 EUR), Rheinmetall (+ 2,73 Prozent auf 345,80 EUR), Fresenius SE (+ 2,19 Prozent auf 25,69 EUR) und BASF (+ 1,86 Prozent auf 44,84 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-2,01 Prozent auf 337,00 EUR), SAP SE (-0,86 Prozent auf 166,88 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,47 Prozent auf 42,16 EUR), Beiersdorf (-0,40 Prozent auf 137,55 EUR) und Deutsche Börse (-0,16 Prozent auf 186,50 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 114 037 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 196,884 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at