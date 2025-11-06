Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Um 09:27 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,48 Prozent auf 23 986,50 Punkte zurück.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 100,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 954,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der LUS-DAX 24 453,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 23 951,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, stand der LUS-DAX bei 19 141,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,15 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 7,37 Prozent auf 24,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 5,39 Prozent auf 42,03 EUR), adidas (+ 2,01 Prozent auf 162,45 EUR), Henkel vz (+ 1,97 Prozent auf 72,48 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,51 Prozent auf 42,39 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-2,24 Prozent auf 31,81 EUR), Heidelberg Materials (-1,88 Prozent auf 203,10 EUR), Siemens Energy (-1,86 Prozent auf 105,25 EUR), Deutsche Börse (-1,50 Prozent auf 216,60 EUR) und SAP SE (-1,32 Prozent auf 224,95 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 713 465 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 257,378 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 5,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

