Verluste in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach

Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstagmorgen wieder ab.

Am Donnerstag notiert der DAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,34 Prozent tiefer bei 23 968,79 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,064 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,222 Prozent schwächer bei 23 996,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 049,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 24 017,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 966,61 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,090 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Wert von 24 378,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 924,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bewegte sich der DAX bei 19 039,31 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,70 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 7,37 Prozent auf 24,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 5,39 Prozent auf 42,03 EUR), adidas (+ 2,01 Prozent auf 162,45 EUR), Henkel vz (+ 1,97 Prozent auf 72,48 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,51 Prozent auf 42,39 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Commerzbank (-2,24 Prozent auf 31,81 EUR), Heidelberg Materials (-1,88 Prozent auf 203,10 EUR), Siemens Energy (-1,86 Prozent auf 105,25 EUR), Deutsche Börse (-1,50 Prozent auf 216,60 EUR) und SAP SE (-1,32 Prozent auf 224,95 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 713 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at