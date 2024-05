Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,01 Prozent stärker bei 15 659,33 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,075 Prozent leichter bei 15 646,09 Punkten, nach 15 657,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 668,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 557,64 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,17 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16 396,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.02.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15 361,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2023, stand der NASDAQ Composite bei 12 212,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,05 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SurModics (+ 31,34 Prozent auf 33,74 USD), New York Community Bancorp (+ 27,36 Prozent auf 3,38 USD), Powell Industries (+ 20,38 Prozent auf 172,14 USD), Garmin (+ 13,38 Prozent auf 163,80 USD) und USANA Health Sciences (+ 10,43 Prozent auf 45,85 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Starbucks (-17,28 Prozent auf 73,20 USD), Century Aluminum (-10,03 Prozent auf 15,61 USD), Exelixis (-9,85 Prozent auf 21,15 USD), Amkor Technology (-6,00 Prozent auf 30,41 USD) und IDEXX Laboratories (-5,75 Prozent auf 464,44 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10 741 034 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,807 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Mit 21,28 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at