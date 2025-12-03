Airbus Aktie
|197,22EUR
|6,00EUR
|3,14%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach gesenkten Auslieferungszielen von 235 auf 230 Euro gekappt. Die Einstufung wurde allerdings auf "Buy" belassen. Da das Jahresende bereits stark ausgelastet sei, hätten die gemeldeten Störungen wegen Qualitätsmängel eines Zulieferers Airbus dazu veranlasst, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und für den freien Cashflow seien allerdings beibehalten worden./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
195,20 €
|
Abst. Kursziel*:
17,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
197,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,62%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
11:25
|Airbus-Aktie trotzdem stärker: Weniger Auslieferungen 2025, Finanzziele weiterhin intakt (dpa-AFX)
|
10:53
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Airbus auf 230 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
10:14
|ROUNDUP/Mängel an Rumpfteilen: Airbus muss Auslieferungsziel erneut kappen (dpa-AFX)
|
10:04
|DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:55
|AKTIEN IM FOKUS 2: Airbus weiter erholt - Gekapptes Lieferziel schockt nicht (dpa-AFX)
|
09:28
|Aufschläge in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|10:47
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,60
|2,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:17
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11:13
|Inditex Buy
|UBS AG
|11:05
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:47
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|10:32
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|10:31
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:30
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|09:49
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|09:21
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:13
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Flughafen Wien accumulate
|Erste Group Bank
|09:04
|Michelin Neutral
|UBS AG
|09:03
|Renault Sell
|UBS AG
|08:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG