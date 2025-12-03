Airbus Aktie

197,22EUR 6,00EUR 3,14%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

03.12.2025 10:47:09

Airbus SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach gesenkten Auslieferungszielen von 235 auf 230 Euro gekappt. Die Einstufung wurde allerdings auf "Buy" belassen. Da das Jahresende bereits stark ausgelastet sei, hätten die gemeldeten Störungen wegen Qualitätsmängel eines Zulieferers Airbus dazu veranlasst, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und für den freien Cashflow seien allerdings beibehalten worden./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
195,20 € 		Abst. Kursziel*:
17,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
197,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,62%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:47 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
01.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
