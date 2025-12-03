Airbus Aktie

197,22EUR 6,00EUR 3,14%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 11:05:58

Airbus SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach gesenkten Auslieferungszielen für 2025 mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst David Perry hob am Mittwoch die gleichzeitig beibehaltenen Finanzziele des Flugzeugbauers hervor. An den Markterwartungen für 2025 erwartet er folglich keine größeren Veränderungen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
196,50 € 		Abst. Kursziel*:
22,14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
197,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,69%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SEmehr Analysen

11:05 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:47 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
01.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,00 3,02% Airbus SE

Aktuelle Aktienanalysen

11:24 Fresenius Kaufen DZ BANK
11:20 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11:17 HUGO BOSS Neutral UBS AG
11:13 Inditex Buy UBS AG
11:05 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
10:47 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
10:39 Michelin Outperform Bernstein Research
10:32 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
10:31 Boeing Outperform Bernstein Research
10:30 Wacker Neuson Hold Warburg Research
09:49 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 UNIQA Insurance accumulate Erste Group Bank
09:21 Stellantis Buy UBS AG
09:16 HUGO BOSS Neutral UBS AG
09:13 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Flughafen Wien accumulate Erste Group Bank
09:04 Michelin Neutral UBS AG
09:03 Renault Sell UBS AG
08:22 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:11 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:05 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:59 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:54 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:53 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:49 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
02.12.25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 L'Oréal Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen