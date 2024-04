Starker Wochentag in Wien: ATX am Mittag in Grün

Der ATX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 3 570,14 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 113,814 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent fester bei 3 554,42 Punkten in den Handel, nach 3 554,19 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 554,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 570,63 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Wert von 3 499,40 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 23.01.2024, den Wert von 3 384,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 3 254,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 4,63 Prozent zu Buche. Bei 3 598,65 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 2,83 Prozent auf 18,14 EUR), BAWAG (+ 2,14 Prozent auf 57,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,94 Prozent auf 43,90 EUR), Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,15 EUR) und Lenzing (+ 0,81 Prozent auf 31,25 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,53 Prozent auf 116,00 EUR), Andritz (-0,89 Prozent auf 55,40 EUR), AT S (AT&S) (-0,61 Prozent auf 19,46 EUR), Wienerberger (-0,49 Prozent auf 32,52 EUR) und voestalpine (-0,32 Prozent auf 24,92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 110 072 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 24,441 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at