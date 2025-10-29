OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Profitable OMV-Anlage?
|
29.10.2025 10:04:44
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden OMV-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das OMV-Papier 45,51 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 21,973 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 46,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 013,84 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,38 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte OMV einen Börsenwert von 15,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OMV
Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Zuversicht in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
12:28
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
09:29
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.10.25