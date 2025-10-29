ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in OMV-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden OMV-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das OMV-Papier 45,51 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 21,973 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 46,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 013,84 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,38 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte OMV einen Börsenwert von 15,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at