Starker Wochentag in Zürich: So steht der SMI mittags

So bewegt sich der SMI am Dienstag.

Am Dienstag erhöht sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,21 Prozent auf 12 005,98 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,414 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 941,92 Zählern und damit 0,323 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (11 980,64 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 12 040,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 934,11 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 11 865,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 137,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 10 948,59 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,48 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,14 Prozent auf 554,80 CHF), Partners Group (+ 1,04 Prozent auf 1 120,50 CHF), Sika (+ 0,87 Prozent auf 265,50 CHF), Logitech (+ 0,81 Prozent auf 72,46 CHF) und Geberit (+ 0,76 Prozent auf 529,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sonova (-0,89 Prozent auf 299,50 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 99,04 CHF), Richemont (-0,42 Prozent auf 119,25 CHF), Kühne + Nagel International (-0,24 Prozent auf 249,90 CHF) und Swisscom (-0,18 Prozent auf 549,50 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 890 830 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 241,745 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,03 erwartet. Mit 5,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

