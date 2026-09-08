Stefan Doboczky verlässt Borouge-Vorstand

Nur ein halbes Jahr nach der Gründung des Kunststoffkonzerns Borouge Group International von OMV und ADNOC verlässt der Chief Commercial Officer (CCO), Stefan Doboczky, den Vorstand bereits wieder. Mit 1. Oktober gibt er seine Position ab, danach stehe er zur Unterstützung des Übergangs zur Verfügung. Mit Anfang April startet er dann bei der Schweizer Pharma-Technologie- und Dienstleistungsgruppe Hovione Holding als CEO, teilte Hovione am Dienstag mit.

Doboczky ist seit 2024 Präsident des Verwaltungsrats der Hovione Holding. Dieses Amt legt er laut der Aussendung mit seinem Start als CEO nieder.

Ab Oktober wird Roland Janssen Doboczky als CCO bei Borouge nachfolgen. Zuvor war er in dem Konzern als Senior Vice President für den Bereich Global Sales & Marketing tätig. Borouge Group International ist ein global agierender Kunststoff- und Chemiekonzern und erst im März 2026 durch den Zusammenschluss der OMV-Tochter Borealis mit der ADNOC-Tochter Borouge Plc und der kanadischen Nova Chemicals entstanden. Die Haupteigentümer sind das Investmentvehikel XRG des staatlichen Ölkonzerns ADNOC aus Abu Dhabi - ein Kernaktionär der OMV - sowie die österreichische OMV.

bel/cgh

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