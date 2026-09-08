OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|
08.09.2026 13:25:00
Stefan Doboczky verlässt Borouge-Vorstand
Doboczky ist seit 2024 Präsident des Verwaltungsrats der Hovione Holding. Dieses Amt legt er laut der Aussendung mit seinem Start als CEO nieder.
Ab Oktober wird Roland Janssen Doboczky als CCO bei Borouge nachfolgen. Zuvor war er in dem Konzern als Senior Vice President für den Bereich Global Sales & Marketing tätig. Borouge Group International ist ein global agierender Kunststoff- und Chemiekonzern und erst im März 2026 durch den Zusammenschluss der OMV-Tochter Borealis mit der ADNOC-Tochter Borouge Plc und der kanadischen Nova Chemicals entstanden. Die Haupteigentümer sind das Investmentvehikel XRG des staatlichen Ölkonzerns ADNOC aus Abu Dhabi - ein Kernaktionär der OMV - sowie die österreichische OMV.
bel/cgh
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMV AG
|
17:58
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.09.26
|ATX aktuell: ATX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in Wien: Am Montagnachmittag Gewinne im ATX (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|70,05
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.