Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|
02.06.2026 06:23:22
Steph Curry signs with Chinese brand after Under Armour split
Chinese firms have been vying to secure deals with big stars as they push to become global brands.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Under Armour Inc.
|
28.05.26
|S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
21.05.26
|S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.05.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
14.05.26
|S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.05.26
|Under Armour-Aktie reagiert mit deutlich Kursverlusten auf enttäuschende Quartalszahlen (finanzen.at)
|
12.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)