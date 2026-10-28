Under Armour Aktie

4,22EUR 0,04EUR 0,84%
Under Armour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

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28.10.2026 16:45:58

Under Armour Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Under Armour vor Zahlen des Sportartikelherstellers zum zweiten Geschäftsquartal von 9 auf 8 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er bezweifele, dass die Resultate die pessimistische Stimmung der Anleger wesentlich ändern werden, schrieb Jay Sole in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Generell ist der Experte der Ansicht, dass die solide Innovationspipeline des Unternehmens es ihm ermöglichen wird, ein stärkeres Umsatzwachstum zu erzielen, als der Markt erwartet - jedoch erst, sobald sich der konjunkturelle Gegenwind abschwächt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
Unternehmen:
Under Armour Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 8,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 4,72 		Abst. Kursziel*:
69,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 4,72 		Abst. Kursziel aktuell:
69,67%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:45 Under Armour Buy UBS AG
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
06.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

Under Armour Inc. 4,23 0,96% Under Armour Inc.

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17:20 TRATON Kaufen DZ BANK
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17:06 Symrise Kaufen DZ BANK
17:05 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
16:45 Under Armour Buy UBS AG
16:44 Coca-Cola Buy UBS AG
16:06 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
15:08 United Parcel Service Buy UBS AG
14:10 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:07 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
12:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
12:57 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
12:35 GSK Outperform Bernstein Research
12:06 Novartis Neutral UBS AG
12:05 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12:05 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
12:04 Unilever Sell UBS AG
12:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 Santander Buy UBS AG
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:02 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:49 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10:28 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:20 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
10:19 Merck Hold Deutsche Bank AG
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