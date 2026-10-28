Under Armour Aktie
|4,22EUR
|0,04EUR
|0,84%
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
Under Armour Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Under Armour vor Zahlen des Sportartikelherstellers zum zweiten Geschäftsquartal von 9 auf 8 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er bezweifele, dass die Resultate die pessimistische Stimmung der Anleger wesentlich ändern werden, schrieb Jay Sole in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Generell ist der Experte der Ansicht, dass die solide Innovationspipeline des Unternehmens es ihm ermöglichen wird, ein stärkeres Umsatzwachstum zu erzielen, als der Markt erwartet - jedoch erst, sobald sich der konjunkturelle Gegenwind abschwächt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
|
Unternehmen:
Under Armour Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 8,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 4,72
|
Abst. Kursziel*:
69,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 4,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,67%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Under Armour Inc.
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|Under Armour Underweight
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|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
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|Under Armour Underweight
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|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
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|08.08.25
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|07.02.25
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Aktien in diesem Artikel
|Under Armour Inc.
|4,23
|0,96%
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|14:10
|Novo Nordisk Neutral
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|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
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|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
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|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
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|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
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|12:02
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|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
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|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
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|11:00
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|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
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|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
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|UBS AG
|10:53
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|Jefferies & Company Inc.
|10:50
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|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
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|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
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|10:36
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|UBS AG
|10:36
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
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|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG