NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.11.2025 02:49:54
Stocks Tumble as Early Rally Gives Way to Tech Anxiety
The chipmaker’s profit surge and strong revenue forecast helped to ease fears that spending on A.I. infrastructure might be outpacing demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)