STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell

Am Donnerstagnachmittag agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Am Donnerstag steigt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,20 Prozent auf 4 418,78 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,026 Prozent leichter bei 4 409,00 Punkten, nach 4 410,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 403,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 425,58 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,512 Prozent zurück. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 04.03.2024, den Stand von 4 315,96 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 04.01.2024, bei 4 108,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 948,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,99 Prozent nach oben. Bei 4 462,29 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novartis (+ 2,52 Prozent auf 87,96 CHF), Reckitt Benckiser (+ 2,11 Prozent auf 43,09 GBP), HSBC (+ 1,93 Prozent auf 6,43 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,75 Prozent auf 75,20 EUR) und UBS (+ 1,64 Prozent auf 28,49 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-1,11 Prozent auf 5,06 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,83 Prozent auf 441,40 EUR), Allianz (-0,66 Prozent auf 272,60 EUR), Diageo (-0,53 Prozent auf 29,10 GBP) und RELX (-0,47 Prozent auf 33,09 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 12 758 996 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 518,265 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

