STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

In Europa stehen die Signale am Montagnachmittag auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 4 528,54 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,035 Prozent tiefer bei 4 520,35 Punkten, nach 4 521,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 532,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 520,35 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Wert von 4 338,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 268,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, einen Wert von 4 075,35 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,67 Prozent zu. Bei 4 543,01 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 179,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 22,18 EUR), BASF (+ 0,56 Prozent auf 49,15 EUR), Glencore (+ 0,34 Prozent auf 4,99 GBP) und BP (+ 0,30 Prozent auf 4,93 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,23 Prozent auf 67,22 EUR), Reckitt Benckiser (-1,07 Prozent auf 45,44 GBP), Unilever (-0,65 Prozent auf 42,88 GBP), UniCredit (-0,47 Prozent auf 36,22 EUR) und Diageo (-0,46 Prozent auf 27,88 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 10 846 325 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 534,324 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

