STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart

Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,43 Prozent auf 4 498,30 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,173 Prozent stärker bei 4 486,99 Punkten, nach 4 479,24 Punkten am Vortag.

Bei 4 504,00 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 486,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,127 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 4 378,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 303,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 982,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit GSK (+ 1,67 Prozent auf 16,42 GBP), Novartis (+ 1,47 Prozent auf 94,09 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,94 Prozent auf 22,46 EUR), Enel (+ 0,90 Prozent auf 6,81 EUR) und Richemont (+ 0,83 Prozent auf 144,95 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil HSBC (-0,88 Prozent auf 6,84 GBP), Santander (-0,81 Prozent auf 4,71 EUR), National Grid (-0,68 Prozent auf 9,06 GBP), Rio Tinto (-0,17 Prozent auf 53,43 GBP) und Glencore (-0,07 Prozent auf 4,68 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die National Grid-Aktie aufweisen. 1 402 828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 546,648 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at