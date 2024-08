STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt letztendlich ab

Letztendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 2,70 Prozent leichter bei 4 317,36 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,181 Prozent auf 4 429,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 437,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 313,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 429,11 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 3,04 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.07.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 490,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 370,70 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 3 962,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 2,39 Prozent auf 15,63 GBP), National Grid (+ 1,73 Prozent auf 9,97 GBP), Unilever (+ 1,34 Prozent auf 48,46 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,27 Prozent auf 41,50 GBP) und AstraZeneca (+ 0,78 Prozent auf 126,10 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil UBS (-9,49 Prozent auf 24,13 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-8,38 Prozent auf 44,69 CHF), UniCredit (-5,10 Prozent auf 34,86 EUR), Richemont (-4,81 Prozent auf 127,55 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,11 Prozent auf 37,07 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 34 381 744 Aktien gehandelt. Mit 539,369 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at