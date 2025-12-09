Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge

Am zweiten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:11 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 4 802,25 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,052 Prozent auf 4 816,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 813,63 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 802,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 827,57 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 707,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4 563,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 430,67 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,79 Prozent auf 1 645,00 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 376,60 EUR), RELX (+ 1,38 Prozent auf 30,13 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,34 Prozent auf 5,67 EUR) und Zurich Insurance (+ 1,18 Prozent auf 582,80 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BAT (-3,01 Prozent auf 41,87 GBP), Richemont (-1,48 Prozent auf 169,40 CHF), GSK (-0,77 Prozent auf 18,07 GBP), BP (-0,60 Prozent auf 4,48 GBP) und HSBC (-0,47 Prozent auf 10,60 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 2 426 824 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 368,841 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,50 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

