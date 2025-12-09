GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|STOXX 50 im Blick
|
09.12.2025 12:27:46
Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:11 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 4 802,25 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,052 Prozent auf 4 816,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 813,63 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 802,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 827,57 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 707,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4 563,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 430,67 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,79 Prozent auf 1 645,00 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 376,60 EUR), RELX (+ 1,38 Prozent auf 30,13 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,34 Prozent auf 5,67 EUR) und Zurich Insurance (+ 1,18 Prozent auf 582,80 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BAT (-3,01 Prozent auf 41,87 GBP), Richemont (-1,48 Prozent auf 169,40 CHF), GSK (-0,77 Prozent auf 18,07 GBP), BP (-0,60 Prozent auf 4,48 GBP) und HSBC (-0,47 Prozent auf 10,60 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 2 426 824 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 368,841 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,50 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|379,80
|2,79%
|ASML NV
|950,80
|-1,02%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,20
|-0,20%
|BNP Paribas S.A.
|77,39
|1,34%
|BP plc (British Petrol)
|5,12
|-0,76%
|GSK PLC Registered Shs
|20,62
|-0,34%
|HSBC Holdings plc
|12,18
|0,33%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,66
|1,31%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,36
|0,29%
|Rheinmetall AG
|1 648,50
|2,30%
|Richemont
|180,65
|-1,63%
|Rolls-Royce Plc
|12,80
|-0,47%
|Siemens AG
|234,00
|0,21%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|620,40
|5 113,45%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 808,44
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.