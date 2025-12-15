GSK Aktie
FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren GSK-Anteile an diesem Tag 17,10 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,848 GSK-Aktien im Depot. Die gehaltenen GSK-Papiere wären am 12.12.2025 106,69 GBP wert, da der Schlussstand 18,25 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,69 Prozent zugenommen.
Der GSK-Wert an der Börse wurde auf 73,61 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
