02.09.2025 11:17:39
Stoxx 600-Rebalancing: Fraport und Nordex neu dabei, drei deutsche Aktien fallen
Herausgenommen werden - neben vier anderen Unternehmen aus Europa - dagegen Carl Zeiss Meditec, Gerresheimer und Redcare Pharmacy.
Die neuen Mitglieder aus den anderen europäischen Staaten sind Zegona Communications und die Just Group aus Großbritannien, Abivax aus Frankreich, Unicaja Banco aus Spanien sowie Camurus aus Schweden. Den Stoxx Europe 600 verlassen müssen noch Computacenter aus Großbritannien, die schwedische Embracer Group sowie Banca Popolare di Sondrio aus Italien und Verallia aus Frankreich.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
Fraport-Aktien verlieren im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 2,00 Prozent auf 71,15 Euro, Nordex-Papiere fallen um 1,82 Prozent auf 20,50 Euro, Carl Zeiss Meditec-Aktien geben um 1,21 Prozent nach auf 44,02 Euro, Gerresheimer-Titel büßen 1,02 Prozent ein auf 44,68 Euro, Redcare Pharmacy sinken um 2,28 Prozent auf 79,25 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Gerresheimer AG
|14.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
