Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

17.12.2025 07:56:39

Nordex Group erhält Repowering-Auftrag über knapp 107 Megawatt

DOW JONES--Nordex hat den Zuschlag für ein großes Repowering-Projekt im nördlichen Münsterland bekommen. Der Windanlagenhersteller ersetzt dabei Turbinen älterer Bauart des Betreibers Bürgerwindpark Hollich durch insgesamt 16 neue Anlagen, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Zum Einsatz kommen zwei verschiedene Nordex-Turbinen mit insgesamt knapp 107 Megawatt Leistung. Ab 2027 sollen diese in den Betrieb gehen. Der Auftrag ist mit einem 25-jährigen Wartungsvertrag verbunden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 01:57 ET (06:57 GMT)

