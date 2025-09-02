SMA Solar-Aktie mit Kursrutsch: 2025 droht operativer Verlust - Prognose gekappt

Vorstandschef Jürgen Reinert verschärft deshalb seinen bereits eingeleiteten Sparkurs und nimmt für 2025 wegen erwarteter Sonderkosten und Abschreibungen rote Zahlen in Kauf, wie das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss in Niestetal bei Kassel mitteilte. Dem Aktienkurs versetzten die Neuigkeiten am Dienstagmorgen einen weiteren Schlag.

Das Geschäft des Unternehmens läuft noch schleppender als gedacht. Die für 2025 und die Folgejahre zu erwartende Umsatzentwicklung der Sparte Home & Business Solutions habe sich im Laufe des dritten Quartals nochmals deutlich verschlechtert, erklärte SMA Solar. Um gegenzusteuern, setzt das Management noch mal stärker den Rotstift an. Für eine Verschärfung des Umbaus und Abschreibungen soll im laufenden Jahr jetzt eine Belastung von 170 Millionen bis 220 Millionen Euro anfallen.

Deswegen rechnet Vorstandschef Reinert vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) jetzt mit einem Verlust von 30 bis 80 Millionen Euro. Zuvor hatte er einen operativen Gewinn von 70 bis 80 Millionen in Aussicht gestellt. Der Umsatz dürfte 1,45 bis 1,5 Milliarden Euro erreichen und damit leicht unter der bisherigen Prognose von 1,5 bis 1,55 Milliarden Euro liegen. Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit einem Erlös von 1,5 Milliarden Euro und einem operativen Gewinn von 72 Millionen Euro gerechnet.

Die nun verschärften Umbaupläne des Vorstands umfassen unter anderem die Anpassung und Entwicklung des Produktangebots. Zudem will SMA seine internationalen Standorte stärker nutzen. Dadurch will das Management bis Ende 2027 zusätzlich voraussichtlich mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr einsparen.

Branchenexperte Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies erwartet, dass die gekappten Prognosen den Aktienkurs von SMA deutlich belasten. Er selbst hatte dem Papier schon zuvor einen weiteren Absturz in Richtung 16 Euro vorhergesagt und hält nach der Mitteilung von Montagabend an seiner Einschätzung fest.

Der Wechselrichter-Konzern kämpft seit einiger Zeit mit einer schwachen Nachfrage und der Konkurrenz von Herstellern aus Asien. Schon im Mai hatte der SMA-Vorstand die Erwartungen für 2025 gedämpft und dies mit verschlechterten Bedingungen und der wechselhaften Zollpolitik der USA begründet.

Kurssturz bei SMA Solar

Die Aktien von SMA Solar sind am Dienstag mit einem Kurseinbruch aus ihrem Erholungstrend der vergangenen Monate gefallen. Nachdem der Wechselrichterhersteller für Solaranlagen am Vorabend nach Börsenschluss seine Ziele senken musste, sackte der Kurs im frühen XETRA-Handel um 22,27 Prozent ab auf 17,49 Euro. Waren die Aktien vor einigen Tagen noch ihrem höchsten Stand seit August 2024 nahe, fielen sie nun wieder auf das Niveau vom Mai zurück.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies verwies darauf, dass sich die verschlechterte Lage nicht nur auf das Jahr 2025 beziehe, sondern auch auf die Folgejahre.

Das Unternehmen ist laut einem Börsianer zufolge im Segment Home & Business Solutions weiterhin von schwacher Nachfrage und schwachen Umsätzen betroffen, die es daran hinderten, die Fixkosten zu decken. Als Ergebnis davon will das Unternehmen die bereits eingeleiteten Sparbemühungen nochmals verschärfen. "Trotz aller Restrukturierungsbemühungen bleibt der strukturelle Druck bestehen", gab sich ein weiterer Marktteilnehmer in diesem Punkt nicht hoffnungsvoll.

Laut dem Börsianer verdeutlicht die umfangreiche Korrektur des operativen Gewinnziels, dass "umfangreiche Risiken vom Markt seit Jahresbeginn ignoriert wurden". Er verwies dabei auf den aus seiner Sicht ohnehin überraschenden Anstieg der Papiere um bis zu zwei Drittel in diesem Jahr. Bis zum Vortag hatten sie damit noch zu den besten zehn im Kleinwerte-Index SDAX gezählt. Allerdings war die Talfahrt davor lang.

So hat die Aktie zwei düstere Jahre hinter sich: Seit dem Rekordhoch im Sommer 2023 war sie bis Ende 2024 um bis zu 90 Prozent eingebrochen. Im April hatten sie sich unter 12 Euro nochmals ihrem Rekordtief genähert. Längerfristig gesehen konnte also zuletzt eher vom Versuch einer Bodenbildung die Rede sein.

Spätestens bei 25 Euro war die Erholung in den vergangenen Monaten aber mehrfach an ihre Grenzen gekommen. Nun ringen die Papiere wieder um ihre einfache 200-Tage-Linie. Unter diesen bei charttechnisch orientierten Anlegern beliebten Gradmesser für den langfristigen Trend fielen sie im frühen Handel erstmals seit Mai wieder.

