Stoxx Europe 50-Titel BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas am 13.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 4,79 EUR. Damit wurde die BNP Paribas-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,13 Prozent aufgestockt.

BNP Paribas-Dividenden-Rendite

Letztlich notierte der BNP Paribas-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via Euronext bei 79,08 EUR. Heute wird das BNP Paribas-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der BNP Paribas-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die BNP Paribas-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 verzeichnet der BNP Paribas-Titel eine Dividendenrendite von 8,09 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 7,35 Prozent betrug

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von BNP Paribas via Euronext 201,49 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 334,81 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von BNP Paribas

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 5,02 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 6,34 Prozent sinken.

Hauptdaten von Dividenden-Titel BNP Paribas

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens BNP Paribas steht aktuell bei 89,325 Mrd. EUR. BNP Paribas verfügt über ein KGV von aktuell 6,19. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von BNP Paribas auf 153,999 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 9,57 EUR aus.

Redaktion finanzen.at