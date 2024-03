STOXX-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50

Heute legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,09 Prozent fester bei 4 987,34 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,329 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,074 Prozent auf 4 979,06 Punkte an der Kurstafel, nach 4 982,76 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 999,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 976,37 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.02.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 763,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 535,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 064,99 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 031,82 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 2,60 Prozent auf 50,28 EUR), TotalEnergies (+ 2,42 Prozent auf 64,24 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,79 Prozent auf 166,13 EUR), UniCredit (+ 1,75 Prozent auf 33,76 EUR) und BNP Paribas (+ 1,61 Prozent auf 62,18 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens (-6,87 Prozent auf 171,00 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 31,32 EUR), Bayer (-1,33 Prozent auf 25,85 EUR), SAP SE (-0,79 Prozent auf 172,65 EUR) und Sanofi (-0,72 Prozent auf 87,27 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 408 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 430,172 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

