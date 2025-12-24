STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Handel im Plus

Der STOXX 50 knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent höher bei 4 896,64 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,067 Prozent höher bei 4 898,07 Punkten, nach 4 894,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 895,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 900,63 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,360 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 24.11.2025, den Wert von 4 702,84 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 4 591,60 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 24.12.2024, einen Stand von 4 274,15 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,86 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 902,83 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 0,87 Prozent auf 4,31 GBP), Diageo (+ 0,28 Prozent auf 15,93 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,20 Prozent auf 88,70 GBP), RELX (+ 0,08 Prozent auf 30,32 GBP) und BAT (+ 0,05 Prozent auf 42,21 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen AstraZeneca (-0,57 Prozent auf 136,58 GBP), GSK (-0,55 Prozent auf 18,05 GBP), Rolls-Royce (-0,40 Prozent auf 11,55 GBP), National Grid (-0,18 Prozent auf 11,36 GBP) und HSBC (-0,01 Prozent auf 11,75 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 451 608 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 347,291 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,91 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

