Rolls-Royce Aktie
|13,70EUR
|0,52EUR
|3,95%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Die Gesamtauslieferungen von großen zivilen Triebwerken dürften im Dezember im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil geblieben sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,92 £
|
Abst. Kursziel*:
8,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,77%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Börse London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
31.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|16:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|16:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|16:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|13,74
|4,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|16:41
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:41
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:00