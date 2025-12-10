Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1245 auf 1320 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt-, aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagabend. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, rechnet also kurzfristig mit positiven Treibern. Rolls-Royce trage ihn ohnehin bereits. Hier rechnet Perry mit einer Aufstockung der mittelfristigen Margenziele mit der Jahresbilanz./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,20 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
11,11 £ 		Abst. Kursziel*:
18,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11,11 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18,81%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

