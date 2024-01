STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,09 Prozent höher bei 4 179,54 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,037 Prozent schwächer bei 4 132,76 Punkten in den Handel, nach 4 134,28 Punkten am Vortag.

Bei 4 187,45 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 132,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 3,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 4 078,15 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, bei 3 834,68 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 26.01.2023, den Wert von 3 860,10 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2,14 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 187,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 4,59 Prozent auf 126,55 CHF), Diageo (+ 4,10 Prozent auf 28,21 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,19 Prozent auf 61,06 EUR), Roche (+ 2,17 Prozent auf 247,25 CHF) und Unilever (+ 1,85 Prozent auf 37,97 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-2,47 Prozent auf 22,67 EUR), Bayer (-2,30 Prozent auf 31,88 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 159,12 EUR), Novartis (-0,18 Prozent auf 92,58 CHF) und Zurich Insurance (-0,11 Prozent auf 441,30 CHF) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 011 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 433,780 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,06 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

