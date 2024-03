STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,17 Prozent leichter bei 4 392,22 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,002 Prozent schwächer bei 4 399,66 Punkten in den Handel, nach 4 399,73 Punkten am Vortag.

Bei 4 420,04 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 391,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,982 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 14.02.2024, bei 4 216,49 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 4 071,85 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.03.2023, den Wert von 3 825,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 7,34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 0,88 Prozent auf 149,00 CHF), BP (+ 0,75 Prozent auf 4,89 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 42,34 CHF), Diageo (+ 0,41 Prozent auf 29,23 GBP) und UniCredit (+ 0,05 Prozent auf 32,13 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Roche (-4,07 Prozent auf 231,20 CHF), BASF (-1,61 Prozent auf 48,79 EUR), Rio Tinto (-1,23 Prozent auf 48,44 GBP), HSBC (-1,18 Prozent auf 5,85 GBP) und Enel (-1,11 Prozent auf 6,15 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 11 057 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 546,914 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,82 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at